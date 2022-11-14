Об этом президент США Джозеф Байден сказал на итоговой пресс-конференции по итогам встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем, которую транслировал телеканал "Эспрессо".

"Мы стремимся вести оживленную конкуренцию, но будем делать все, чтобы эта конкуренция не переросла в конфликт. Мы обсудили также то, что политика по отношению к Китаю не изменилась, – заявил Байден. – Мы поддерживаем статус кво, в частности, относительно Тайваня. Мы также искали точки соприкосновения, где мы могли бы сотрудничать".

На вопрос журналистов о возможности вторжения Китая в Тайвань и возможности новой холодной войны президент США возразил:

"Не будет никакой новой холодной войны. Наша политика по отношению к Тайваню не изменилась ни на йоту. Мы хотим, чтобы этот вопрос был урегулирован мирно и я к этому вопросу больше не буду возвращаться. Я убежден, что Си Цзиньпин понял мою точку зрения, я понял его взгляд, - заявил Джо Байден.- И думаю, что США значительно лучше подкованы политически, экономически, чтобы реагировать на любые изменения обстоятельств по всему миру. Думаю, Си Цзиньпин согласился со мной в том, что сейчас важно именно обставить относительно тех проблем, которые мы обсудили, подробно. Мы поняли, что наш Кабинет министров должен собраться, чтобы обсудить по каждому вопросу детализировано пройтись и найти пути решения".

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите в онлайн-формате.

Глава Общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж в эфире Эспрессо отметил, что Украина станет центральным вопросом на саммите.

Владимир Путин не улетел на саммит G20. По словам его представителя – "из-за необходимости оставаться в РФ". Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии 2014-2021 гг. Александр Щерба считает, что отсутствие Путина на саммите G20 – это "признак слабости, испуга и изоляции".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны G20 к скоординированным действиям по решению проблемы международной экономической нестабильности из-за войны в Украине.

В понедельник, 14 ноября, на полях саммита G20 в Индонезии Джо Байден встретился с Си Цзиньпином впервые после избрания президентом США.

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