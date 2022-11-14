Новой холодной войны с Китаем не будет. Мы поддерживаем статус кво по Тайваню, – Байден
Джо Байден заявил, что США будут делать все, чтобы конкуренция с Китаем не переросла в конфликт, и отверг возможность новой холодной войны
Об этом президент США Джозеф Байден сказал на итоговой пресс-конференции по итогам встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем, которую транслировал телеканал "Эспрессо".
"Мы стремимся вести оживленную конкуренцию, но будем делать все, чтобы эта конкуренция не переросла в конфликт. Мы обсудили также то, что политика по отношению к Китаю не изменилась, – заявил Байден. – Мы поддерживаем статус кво, в частности, относительно Тайваня. Мы также искали точки соприкосновения, где мы могли бы сотрудничать".
На вопрос журналистов о возможности вторжения Китая в Тайвань и возможности новой холодной войны президент США возразил:
"Не будет никакой новой холодной войны. Наша политика по отношению к Тайваню не изменилась ни на йоту. Мы хотим, чтобы этот вопрос был урегулирован мирно и я к этому вопросу больше не буду возвращаться. Я убежден, что Си Цзиньпин понял мою точку зрения, я понял его взгляд, - заявил Джо Байден.- И думаю, что США значительно лучше подкованы политически, экономически, чтобы реагировать на любые изменения обстоятельств по всему миру. Думаю, Си Цзиньпин согласился со мной в том, что сейчас важно именно обставить относительно тех проблем, которые мы обсудили, подробно. Мы поняли, что наш Кабинет министров должен собраться, чтобы обсудить по каждому вопросу детализировано пройтись и найти пути решения".
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