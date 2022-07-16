Новой главой МИД Бельгии станет бывшая журналистка
Представитель либерального политического объединения Mouvement Réformateur's (MR, "Реформаторское движение"), бывшая журналистка Хаджа Лабиб заменит на посту главы МИД Бельгии Софи Вильмес
Об этом сообщает The Brussels Times.
"Бывшая журналистка компании RTBF, а ныне член франкофонной либеральной партии MR принимает новый пост после того, как в четверг Вильмес заявила, что подает в отставку с должности министра иностранных дел, чтобы быть вместе с мужчиной, борющимся с раком мозга", - говорится. в сообщении.
Отмечается, что об этом решении заявил в пятницу лидер партии MR Жорж-Луи Буше.
Сама Лабиб, комментируя назначение, заметила, что решила выйти из зоны комфорта.
- Глава МИД Бельгии Софи Вильмес подала в отставку 14 июля "по семейным обстоятельствам".
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