Новой главой МИД Бельгии станет бывшая журналистка

Об этом сообщает The Brussels Times.

"Бывшая журналистка компании RTBF, а ныне член франкофонной либеральной партии MR принимает новый пост после того, как в четверг Вильмес заявила, что подает в отставку с должности министра иностранных дел, чтобы быть вместе с мужчиной, борющимся с раком мозга", - говорится. в сообщении.

Отмечается, что об этом решении заявил в пятницу лидер партии MR Жорж-Луи Буше.

Сама Лабиб, комментируя назначение, заметила, что решила выйти из зоны комфорта.

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес подала в отставку 14 июля "по семейным обстоятельствам".

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