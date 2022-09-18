Новой бригаде – новая техника: Порошенко посетил бойцов, готовящихся к отправке на передовую

Об этом в воскресенье, 18 сентября 2022 года, сообщил официальный сайт "ЕС".

"Ключевым фактором для нашего успеха в освобождении территории Украины является создание, оснащение, вооружение, комплектация 25-30 новых бригад. Мы обязались обеспечить техникой одну из них. И делаем это совместными усилиями - Фонд Порошенко совместно с "Делом Громад ", – объясняет пятый Президент.

Военным, в частности, передали новый пикап Mitsubishi L200.

"Для нас принципиально, чтобы новая бригада имела новую технику. И хотя наша программа новых пикапов завершилась, я сказал, что этот резервный, крайний пикап мы отдадим новой бригаде", - говорит Порошенко.

"Бригадный комплекс связи сейчас – самая дефицитная позиция. И мы также приобрели его для ребят. Это – радиостанции Motorola 4401 и командирские радиостанции, очень крутой ретранслятор, который обеспечивает всю связь. Ну и конечно, куда же без дронов", – отмечает Порошенко.

Также бойцам привезли печки-буржуйки, которые Фонд Порошенко с волонтерами сейчас массово закупают для фронта.

"Еще один подарок - буржуйки, сделанные с любовью, в том числе на заводе "Кузня на Рыбальском". Военные знают, как они нужны осенью и зимой. Буквально для всего - согреться, просушить одежду и обувь", - объясняет пятый президент.

Военные согласны – действительно, начались холодные дождливые дни, и хорошая печка крайне необходима.

"Эти буржуйки рассчитаны для обогрева личного состава, просушки личных вещей. Сама конструкция оптимальна для того, чтобы на них можно было просушить обувь. На деле испытаем", - говорят ребята.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы за отведенное время бригада была скомплектована нашими общими усилиями. Новая бригада с новой техникой отправляется освобождать нашу землю от нечисти", - подытожил Порошенко.

Справка

С начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму около 46 млн долларов США. За эти средства приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.

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