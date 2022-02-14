"Новости о деятельности Ермака в Нормандском формате мы узнаем от Шольца и Макрона": Бессмертный считает, что Украина должна покинуть Минский процесс

Об этом он заявил в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.



"Нам новости о деятельности главы ОП Андрея Ермака на переговорах советников лидеров Нормандского формата приносят президент Франции Макрон, рассказавший об отзыве законопроекта о переходном периоде, канцлер Германии Шольц, который сегодня "порадовал" тем, что Украина должна подать для дискуссии проект закона о" особый статус" и выборы в ОРДЛО. Это является свидетельством того, что это результат договоренности советников, а нам сообщили, что об этом не говорилось", - сказал Бессмертный.



По его мнению, все "это лестница, которую Кремль устраивает для того, чтобы Украина села за стол переговоров с самозванными вождями Луганска и Донецка".



"Как только это произойдет – это начало украинской катастрофы. Первое – у Украины остается вариант ключевой – оставить в прошлом то, что называется минский процесс. Они неконституционны, они противоречат нормам международного права и Украина имеет возможность занять эту позицию и прекратить попытку перехитрить. Как только Украина начнет отступать, хоть на миллиметр, это будет повтором Мюнхенских договоренностей. Это значит, что мы будем работать на аппетиты агрессора. По этому пути идти недопустимо", - подытожил дипломат.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина подготовит законопроекты по "особому статусу" ОРДЛО и местным выборам на оккупированной территории.