Новости из Харьковщины вдохновляют российских добровольцев отказываются от боевых действий, – Пентагон
Многие российские добровольцы отказываются от участия в войне против Украины из-за событий в Харьковской области
Об этом сообщает высокопоставленный чиновник обороны из Пентагона.
"Мы видим, как Кремль все больше пытается найти новых новобранцев, чтобы пополнить свои прореженные ряды, а россияне работают настолько плохо, что новости из Харьковской области вдохновили многих российских добровольцев отказываться от боевых действий", – говорит он.
В качестве примера он приводит видео, распространяющееся по сети, на котором представитель частной российской военной компании "Вагнер" пытается убедить российских заключенных присоединиться к войне в Украине.
"Наша информация указывает на то, что ППК "Вагнера" терпит большие потери в Украине, особенно, и не удивительно, среди молодых и неопытных бойцов", - добавляет чиновник.
- Напомним, украинская киберармия сломала сайт ППК "Вагнер".
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