Новость о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные инвестиционной компании БКС.

На пике падение индекса Мосбиржи превышало 10%. Это самый большой обвал с февраля этого года. Тогда нападение России на Украину спровоцировало обвал рынков и резкое падение курса рубля. Однако сейчас обвал сменился резкой коррекцией: к 16:04 мск падение составляло около 5%.

Рубль при этом остается крепким – и доллар, и евро днем во вторник стоили около 60 рублей.

В БКС достаточно обтекаемо объясняют, что "распродажа вызвана возвращением актуальности геополитического фактора".

"Геополитический фактор" действительно никуда не исчезал, поскольку война России в Украине длится почти семь месяцев. Однако многим казалось, что для российской экономики в целом и инвесторов в частности, самые жесткие потрясения уже позади: большая часть санкций уже введена, иностранный бизнес в основном покинул страну, а падение экономики оказалось не столь глубоким.

Однако объявленные сегодня референдумы в "ДНР", "ЛНР" и частично оккупированной Херсонской и Запорожской области, а также поправки в Уголовный кодекс порождают слухи о том, что в стране может быть объявлена в той или иной степени мобилизация - рынки как раз могли среагировать на эти факторы.

Мобилизация будет иметь тяжелые экономические последствия: фактически экономика должна перестроиться на военные нужды, а приоритетным для компаний станет выполнение оборонного заказа. Власть в этой ситуации получит еще более широкие возможности контролировать бизнес.

Напомним, сегодня, 20 сентября, оккупационные власти Херсонщины, Запорожья и террористических "ЛНР" и "ДНР" приняли решение провести "референдумы о вхождении в состав РФ"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb