Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 октября.

"Критическая ситуация складывается в 127 стрелковом полку так называемого 1 армейского корпуса. Сформированный наскоро полк, решением командующего 49 армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы Российской Федерации о значительных потерях и бездействии военного командования, отмечает Генштаб ВСУ.

Также в российских подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием.

"Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям", - добавляют в пресс-службе Генштаба.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.

22 сентября стало известно, что в закрытом пункте указа президента России Владимира Путина говорится о мобилизации до одного миллиона человек.

От объявления мобилизации из России уехали около 700 тыс. человек. В этот перечень входят как покинувшие страну с туристической целью, так и бежавшие от мобилизации.

Российские оккупанты начали "мобилизационную кампанию" во временно оккупированном Севастополе - призывают водителей скорых и трактористов-аграриев.

6 октября министр обороны Резников заявил, что в Украине ожидают направления первых 150 тысяч мобилизованных россиян, которых отошлют для пополнения понесших потерь частей армии РФ.

7 октября стало известно, что для усиления армии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области прибыли 500 отмобилизованных уголовников.

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