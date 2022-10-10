Новосформированный полк РФ перебросили на первую линию столкновения на Херсонщине и Николаевщене, родственники мобилизованных бьют тревогу, - Генштаб
Сформированный на скорую руку полк, решением командующего 49 армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 октября.
"Критическая ситуация складывается в 127 стрелковом полку так называемого 1 армейского корпуса. Сформированный наскоро полк, решением командующего 49 армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.
Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы Российской Федерации о значительных потерях и бездействии военного командования, отмечает Генштаб ВСУ.
Также в российских подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием.
"Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям", - добавляют в пресс-службе Генштаба.
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