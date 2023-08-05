Новороссийск: Украина объявила об угрозе российским портам в Черном море
Украина объявила о военной угрозе для судоходства шести российским портам в Черном море
Об этом говорится в отчете Государственной службы морского и речного транспорта.
Предупреждение было опубликовано 4 августа на основании данных Военно-морских сил ВСУ. Оно будет действовать до последующей отмены.
"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", - говорится в сообщении.
- Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что эта Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе. Впоследствии, в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затопило один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.
- В ночь на 5 августа в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы, предположительно вызванные морскими дронами. Оккупационные власти обвинили в этом Украину. Со временем источники в СБУ сообщили украинским СМИ, что Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами в районе Крымского моста взорвала российский нефтяной танкер SIG, перевозивший топливо для оккупационных войск РФ.
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