Об этом говорится в отчете Государственной службы морского и речного транспорта.

Предупреждение было опубликовано 4 августа на основании данных Военно-морских сил ВСУ. Оно будет действовать до последующей отмены.

"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", - говорится в сообщении.