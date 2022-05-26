Об этом сообщил министр внешних дел Дмитрий Кулеба по результатам разговора с ней.



Кулеба и Колонна также обсудили предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Мы согласились с необходимостью усиления санкционного давления на Россию, включая нефтяное эмбарго и обсудили статус Украины кандидата в ЕС", - отметил он.

Напомним, Франция настаивает на быстром принятии шестого пакета санкций, несмотря на позицию Венгрии. Глава французского МИД Катрин Колонна выступила за усиление поддержки Украины

Известно, что теперь глава МИД Украины ожидает визита французского министра.

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