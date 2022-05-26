Новоназначенный министр внешних дел Франции Колонна поддерживает нефтяное эмбарго России, - Кулеба
Катрин Колонна, недавно избранная министром внешних дел Франции, поддерживает нефтяное эмбарго России
Об этом сообщил министр внешних дел Дмитрий Кулеба по результатам разговора с ней.
Кулеба и Колонна также обсудили предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
"Мы согласились с необходимостью усиления санкционного давления на Россию, включая нефтяное эмбарго и обсудили статус Украины кандидата в ЕС", - отметил он.Известно, что теперь глава МИД Украины ожидает визита французского министра.
- Напомним, Франция настаивает на быстром принятии шестого пакета санкций, несмотря на позицию Венгрии. Глава французского МИД Катрин Колонна выступила за усиление поддержки Украины
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