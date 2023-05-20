Новоизбранный президент Черногории Милатович принял присягу

Об этом пишет RTCG.

"Я присягаю, что буду выполнять обязанности президента ответственно, с честью, добросовестно, справедливо и беспристрастно, согласно Конституции и закону", - сказал Милатович.

Принося присягу, Милатович сказал, что для него большая честь быть президентом Черногории, страны, где он родился, и страны, которую он любит всем сердцем.

Также он отметил, что будет президентом для всех граждан и будет работать для экономического развития Черногории и добрососедских отношений. Он также подчеркнул, что станет объединяющим и корректирующим элементом в совместной борьбе за лучшую Черногорию и будет работать над ускорением пути страны в ЕС.

"Я буду настоящим президентом всех граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности", - сказал он.

Фото: RTCG

Он добавил, что перед ним и другими лицами, принимающими решения, стоят большие задачи, которые они будут выполнять в более свободной среде.

"Устранение внутренних разногласий, развитие сильных и независимых институций, утверждение прав человека, беспристрастное распространение справедливости, общество равных возможностей, а также установление устойчивой экономической модели будут нуждаться в полной преданности обоих лиц, принимающих решения и тех, кто эти решения выполняет", - сказал он.

Он также выразил готовность принять все меры для завершения всего начатого процесса трансформации черногорского общества.

"Помимо многочисленных внутренних задач, я считаю, что Черногория, как и страны региона, нуждается в еще более четкой поддержке нашей европейской перспективы", - заявил Милатович.

Также он подчеркнул, что европейская интеграция – это единственный путь в скоординированное государство, где господствует верховенство права и европейские стандарты жизни. Он отметил, что в качестве президента страны будет способствовать улучшению добрососедских отношений в регионе.

"Я начинаю свой пятилетний мандат с большим желанием внести полноценный вклад в дальнейшее демократическое развитие государства, его институциональную стабилизацию и экономический прогресс. Я буду стремиться быть фактором примирения и единства во благо каждого. гражданина и общества в целом", - подчеркнул Милатович.