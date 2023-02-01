Новоизбранный президент Чехии заявил, что Украина достойна стать членом НАТО после завершения войны
Избранный президент Чехии Петр Павел считает, что Украина достойна стать членом НАТО после завершения войны, ведь ее армия сейчас наиболее опытна в Европе
Об этом чешский политик заявил в интервью BBC.
"Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", – сказал Павел.
На уточняющий вопрос журналиста, касается ли это членство в НАТО, чешский политик ответил утвердительно.
"Я считаю, они действительно этого заслуживают", – подчеркнул он.
Избранный президент Чехии также подчеркнул, что окончание войны зависит от политической воли руководства России.
"Нужно только одно решение президента Путина вывести свои силы из Украины, и война закончится", – сказал Павел.
Напомним, что Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года. Он заменит Милоша Земана после его десятилетнего пребывания на этом посту.
- Павел также заявил, что не видит альтернативы военной поддержке Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.53
-
EUR
Покупка 42.57Продажа 43.56
- Актуальное
- Важное