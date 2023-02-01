Об этом чешский политик заявил в интервью BBC.

"Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", – сказал Павел.

На уточняющий вопрос журналиста, касается ли это членство в НАТО, чешский политик ответил утвердительно.

"Я считаю, они действительно этого заслуживают", – подчеркнул он.

Избранный президент Чехии также подчеркнул, что окончание войны зависит от политической воли руководства России.

"Нужно только одно решение президента Путина вывести свои силы из Украины, и война закончится", – сказал Павел.

Напомним, что Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года. Он заменит Милоша Земана после его десятилетнего пребывания на этом посту.

Павел также заявил, что не видит альтернативы военной поддержке Украины.

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