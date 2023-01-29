Новоизбранный президент Чехии планирует посетить Украину вместе с президентом Словакии, - СМИ
Петр Павел, победитель президентских выборов в Чехии, а также президент Словакии Зузана Чапутова планируют совместную поездку в Украину
Об этом пишет pravda.sk.
Отмечается, что 29 января, в воскресенье, Петр Павел позвонит по телефону Владимиру Зеленскому: так, планируется визит новоизбранного президента Чехии вместе с Зузаной Чапутовой, президентом Словакии.
По словам Петра Павела, его коллега из Словакии приветствовала эту идею.
- Напомним, в ходе предвыборной агитации Петр Павел выступал за увеличение военной помощи Украине. Его главный оппонент Андрей Бабиш требовал ее сокращения.
- Экс-командующий генштаба Чехии, отставной генерал Петр Павел в воскресенье, 28 января 2023 года, победил миллиардера Андрея Бабиша по итогам второго тура выборов чешского президента . После подсчета 90% голосов премьер-министр Чехии Петр Фиала приветствовал Павела с избранием на должность главы государства.
- Президент Украины Владимир Зеленскийпоздравил Петра Павела с победой на президентских выборах в Чехии.
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