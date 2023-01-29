Об этом пишет pravda.sk.

Отмечается, что 29 января, в воскресенье, Петр Павел позвонит по телефону Владимиру Зеленскому: так, планируется визит новоизбранного президента Чехии вместе с Зузаной Чапутовой, президентом Словакии.

По словам Петра Павела, его коллега из Словакии приветствовала эту идею.

Напомним, в ходе предвыборной агитации Петр Павел выступал за увеличение военной помощи Украине. Его главный оппонент Андрей Бабиш требовал ее сокращения.

Экс-командующий генштаба Чехии, отставной генерал Петр Павел в воскресенье, 28 января 2023 года, победил миллиардера Андрея Бабиша по итогам второго тура выборов чешского президента . После подсчета 90% голосов премьер-министр Чехии Петр Фиала приветствовал Павела с избранием на должность главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленскийпоздравил Петра Павела с победой на президентских выборах в Чехии.

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