Об этом в эфире Еспресо заявила исполнительный директор Фонда DEJURE Марина Хромых.

"Наибольшее количество вопросов среди новоизбранных членов Высшего совета правосудия к судье Бурлакову (судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, - ред.), который имеет родственников в России. Он после 2014 года ездил в Россию. Вот вечером он прокомментировал журналистам, что собирается продолжать свои поездки в РФ", - отметила она.

По ее личному мнению, это неправильная позиция члена ВРП, поэтому на Бурлакова должно быть обращено особое внимание, в том числе и СБУ.

"Она должна была давно проверить, есть ли у него гражданство России. После истории с судьей Верховного суда Львовым, где у него обнаружили российское гражданство, СБУ должно было провести проверку всех судей ВС. К сожалению, там пока не предоставили информацию, была ли проверка осуществлена и каковы результаты. Мы, как фонд, уже работаем над тем, чтобы Служба безопасности Украины провела такую проверку и предоставила общественности ее результат", - подытожила Хромых.

12 января съезд судей избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия . Известно, что в общей сложности в бюллетень были внесены 16 кандидатов на должность члена ВРП, которые были разделены по квотному принципу. В Совете судей отметили, что избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВРП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа.

Вместе с тем , согласно анализу , проведенному Фондом DEJURE, Центром противодействия коррупции и Автомайданом, относительно добродетели всех новоизбранных членов ВРП есть сомнения.