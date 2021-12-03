Новоиспеченный тренер "Барселоны" Хави назвал футболиста, которого точно не продаст

Об этом в Twitter сообщил инсайдер Фабрицио Романо.



"Фрэнки Де Йонг не покинет клуб. Он не продается - мы считаем Фрэнки ключевым игроком для "Барселоны". Клуб работает над тем, чтобы усилить команду в зимнее трансферное окно. Если мы кого-то подпишем, то кому-то придется уйти", - сказал главный тренер "Барселоны" Хави.



В этом сезоне Фрэнки Де Йонг провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста во всех турнирах. Transfermarkt оценивает нидерландца в 90 млн евро.