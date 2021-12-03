Новоиспеченный тренер "Барселоны" Хави назвал футболиста, которого точно не продаст
Главный тренер испанской "Барселоны" Хави рассказал, что клуб точно не продаст Фрэнки Де Йонга
Об этом в Twitter сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
"Фрэнки Де Йонг не покинет клуб. Он не продается - мы считаем Фрэнки ключевым игроком для "Барселоны". Клуб работает над тем, чтобы усилить команду в зимнее трансферное окно. Если мы кого-то подпишем, то кому-то придется уйти", - сказал главный тренер "Барселоны" Хави.
В этом сезоне Фрэнки Де Йонг провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста во всех турнирах. Transfermarkt оценивает нидерландца в 90 млн евро.
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- 12 ноября стало известно, что "Барселона" договорилась о трансфере бразильского защитника Дани Алвеса.
- 23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов португальская "Бенфика" сыграла вничью против испанской "Барселоны", а Яремчук отыграл больше половины матча.
- 3 декабря стало известно, что "Барселона" рассматривает украинца Романа Яремчука как усиление атаки зимой.
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