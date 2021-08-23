Нового тренера сборной Украины Петракова "поймали" в киевском метро. Фото

Об этом в Facebook написала спортивная журналистка Ирина Козюпа.

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков возвращался домой общественным транспортом после того, как посетил поединок УПЛ "Динамо" - "Десна".



"Я глазам своим не поверила. Думала, ого, так похож на нового тренера сборной Украины. А потом подошла и спросила: "Простите, а вы же Александр Васильевич?". И это был Петраков. Очень скромный и приветливый. Не мог понять, почему меня удивило то, что он ездит в метро. Мол, ничего особенного в этом нет. Сказал, что на пресс- конференции будет стараться говорить на украинском языке, имел очень хорошую беседу с Шевченко и всеми мыслями сейчас уже в матче с Казахстаном ", - написала журналистка у себя в Facebook.

Александр Петраков в 2019 году выиграл молодежный ЧМ со сборной Украины. Многие игроки из того состава сейчас выступают за основную команду страны.

После триумфального чемпионата мира Петраков тренирует сборную U-17.



Тренировочный сбор национальной команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.

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