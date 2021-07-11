Нового скандального гендиректора Николаевской ТЭЦ Клецова, который помогал "ДНР", отстранят для проведения проверки
В понедельник, 12 июля 2021 года, наблюдательный совет Николаевской ТЭЦ проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса отстранения и проверки на добропорядочность вновь назначенного гендиректора предприятия Егора Клецовв
Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Николаевская теплоцентраль", которому и подчинена Николаевская ТЭЦ, Виталий Гордиенко, передает Еспресо.TV .
"Для обеспечения стабильной работы предприятия и защиты интересов государства, я, как председатель наблюдательного совета, созвал внеочередное заседание, которое состоится в понедельник, 12 июля. На нем будет рассмотрен вопрос отстранения Егора Клецова от занимаемой должности для проведения дополнительной проверки на добропорядочность", - приводит слова Гордиенко агентство РБК-Украина .
По словам председателя наблюдательного совета, во время конкурса на должность руководителя Николаевской ТЭЦ оценивались профессиональные качества кандидатов, знание теплоэнергетического комплекса программы кандидатов по выводу из кризисной ситуации предприятия.
"Егор Клецов имеет почти 20-летний руководящий опыт на производственных предприятиях и в сфере энергетики, в частности в направлении повышения энергоэффективности", - отметил Виталий Гордиенко.
Поводом для дополнительной проверки Клецова стала информация в СМИ о возможных случаях противоправной деятельности главы Николаевской ТЭЦ.
Гордиенко добавил, что на время проведения проверки Наблюдательный совет обеспечит стабильное функционирование предприятия.
Клецов возглавил Николаевскую ТЭЦ, которая является стратегическим предприятием, 8 июля этого года.
Необходимость смены руководства предприятия возникла в связи с гибелью предыдущего гендиректора Юрия Кишко.
По данным николаевского издания NikVesti , Клецов ранее работал руководителем проектов в "Николаевоблтеплоэнерго".
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Он дважды пытался избраться в городской совет Николаева от партии "Слуга народа", однако под давлением общественности так и не получил мандат.
Дело в том, что в начале войны с Россией Егор Клецов поддерживал идею расчленения Украины и создания "Новороссии". Этому были посвящены его выступления на тему "войны", с которыми он появлялся на "Новороссия ТВ".
Также он ездил с "гуманитарной помощью" к боевикам "ДНР".
Является фигурантом базы "Миротворца".
Политолог Тарас Березовец называет Егора Клецова "протеже" председателя парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии, который тоже из Николаева.
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