Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди депутатов Консервативной партии.

Объявление об отставке Бориса Джонсона спровоцировало внутренний конкурс по избранию нового лидера партии, которого назначит премьер-министром королева. Планы гонки будут утверждены на заседании так называемого "Комитета 1922 года" в понедельник, 11 июля.

"Конкурс пройдет в два этапа. В первом депутаты-консерваторы сократят длинный список кандидатов до двух. После этого состоится кампания среди 100 тысяч членов партии по всей стране, которая определит следующего лидера", - говорится в сообщении.

Старшие члены "Комитета 1922 года" планируют завершить парламентский этап конкурса до объявления каникул 21 июля.

Несколько кандидатов уже заявили о намерении баллотироваться. Первым об этом объявила генеральный прокурор Суэлла Браверман.

Также ожидается, что в ближайшие дни о намерениях баллотироваться заявит ряд более опытных кандидатов. Среди них министр иностранных дел Лиз Трасс и министр финансов Надим Захави. Рассматривают возможность участия в выборах бывший глава минфина Риши Сунак, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и министр обороны Бен Уоллес.

К примеру, как пишет издание, Воллес будет опираться на свои достижения в поддержке Украины в войне с Россией.

Также среди возможных претендентов называют главу парламентского комитета по иностранным делам Тома Тугендата, министра торговли Пенни Мордонт, эксминистра здравоохранения Джереми Ганта. Однако несколько претендентов, считавшихся вероятными участниками гонки, включая заместителя премьер-министра Доминика Рааба, отказались от выдвижения.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.

Британская международная интернет-компания по исследованию рынка и аналитике данных YouGov провела опрос и определила основного претендента на место Бориса Джонсона. Им стал Бен Уоллес.

Министр обороны Великобритании Бен Воллес заверил, что без Джонсона политика страны в поддержку Украины не изменится.

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