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Нового главу КГГА следует назначать с прицелом на будущие выборы мэра Киева – политолог

5 августа, 2021 четверг
10:22

Назначение нового главы Киевской городской государственной администрации дает "Слуге народа" шанс создать своего сильного кандидата к следующим выборам мэра Киева

Об этом пишет на своей странице в фейсбуке политолог Алексей Якубин. Он отмечает, что в настоящее время перспективных кандидатов на должность руководителя КГГА два – замглавы КГГА Алексей Кулеба и депутат горсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын – и выбор Офиса президента будет зависеть от дальнейшей стратегии партии власти в Киеве.

"Вряд ли в Офисе президента забыли печальные для "СН" результаты прошлогодних местных выборов. Если в руководстве "СН" и в Офисе президента думают отыграться на ближайших выборах мэра Киева, то должность главы КГГА – отличная возможность для раскрутки своего кандидата", – отмечает Алексей Якубин. В таком случае, отмечает он, новый руководитель городской госадминистрации должен иметь задатки к публичной деятельности.

По мнению Алексея Якубина, оба кандидата на КГГА имеют ряд сходных достоинств: "новые лица и, что немаловажно – равноудалены от влиятельных киевских бизнес-групп», что делает вопрос окончательного выбора для Офиса президента непростым. При этом, как пишет далее политолог, Алексей Кулеба "достаточно ясно давал понять в немногих своих появлениях в медиа, что не особо интересуется продвижением по карьерной лестнице еще выше". Важным качеством второго кандидата – Владислава Трубицына – эксперт называет умение общаться с людьми и отмечает: "По подходу к работе,можно с большой вероятностью предположить, что Трубицын настроен развиваться не только как управленец, но и как политик".

Вопрос замены главы КГГА в Офисе президента Зеленского поднимался дважды – первый раз вскоре после президентских выборов 2019 года, второй раз – весной 2021 года. По мнению экспертов, в настоящее время вопрос с назначением нового главы горгосадминистрации Киева решен и самого назначения следует ждать уже к Дню Независимости.

Осенью 2020 года кандидат "Слуги народа" на выборах киевского городского головы Ирина Верещук потерпела поражение с результатом 5,44% голосов.

Слуга народу
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