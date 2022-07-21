Нового генпрокурора назначат в течение 10 дней, - Арахамия
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершить все необходимые процедуры в течение 10 дней
Об этом он написал в телеграмме.
"В ближайшие 10 дней ждем назначения нового Генерального прокурора. Его первой и самой главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требует Президент Украины. А для того чтобы с этим вопросом не было никаких задержек, хочу обратиться в Конкурсную комиссию по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок", - сказал Арахамия.
- 17 июля 2022 года Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора Украины.
- 18 июля президент подписал указ о том, что вместо отстраненной от должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой систему органов прокуратуры будет возглавлять ее заместитель Алексей Симоненко. Обязанности генпрокурора будут им выполняться временно.
- 19 июля за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины проголосовала Верховная Рада.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 37.06Продажа 38.53
- Актуальное
- Важное