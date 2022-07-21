Нового генпрокурора назначат в течение 10 дней, - Арахамия

Об этом он написал в телеграмме.

"В ближайшие 10 дней ждем назначения нового Генерального прокурора. Его первой и самой главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требует Президент Украины. А для того чтобы с этим вопросом не было никаких задержек, хочу обратиться в Конкурсную комиссию по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок", - сказал Арахамия.

17 июля 2022 года Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора Украины.

18 июля президент подписал указ о том, что вместо отстраненной от должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой систему органов прокуратуры будет возглавлять ее заместитель Алексей Симоненко. Обязанности генпрокурора будут им выполняться временно.

19 июля за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины проголосовала Верховная Рада.

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