Об этом в эфире Еспресо сказала председатель Общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции Катерина Бутко.

"В конкурсе на директора НАБУ остались люди после собеседований на добропорядочность. На этой неделе начнутся собеседования на профессиональные знания, они продлятся до 2 марта. Я надеюсь, в конце недели у нас будет тройка лидеров, которых комиссия направит на назначение в Кабмин. Он должен назначить директора. По реалистичным показателям уже на следующей неделе может появиться глава НАБУ", - отметила она.

По словам Бутко, из 11 человек не в отношении всех были сняты вопросы по добропорядочности.

"По некоторым остались имущественные вопросы и комиссия не заинтересовалась всеми этими вопросами по некоторым кандидатам. К сожалению, мы не видели индивидуальных голосований за кандидатов, потому что было голосование за весь список 11 кандидатов. Явно было обсуждение до этого. Комиссия - три украинских эксперта и три эксперта-международника. Мы не увидели, какие из членов комиссии какого кандидата поддержали. Комиссия также ограничила себя в количестве кандидатов на собеседованиях по добропорядочности. Был допущен 21 кандидат, один прекратил участие в собеседованиях", - подчеркнула глава ОС при НАПК.

По ее мнению, это решение комиссии не было абсолютно оправданным, потому что она сама себя ограничила в количестве людей.

"Хотя могла этого не делать, взять 30 или 40 человек и иметь больший выбор. Но они решили, что из 20 найдут трех лучших из лучших. На мой взгляд, это один из возможных просчетов комиссии, но надеемся, что достойные кандидаты в этом списке есть и комиссия выберет трех лучших", - подытожила Бутко.