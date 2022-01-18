Новое вторжение в Украину – это начало конца Российской империи, - Огрызко

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы".



"Эти все заявления, которые мы слышим от Володиных, Песковых, Лавровых и всех других - это работа исключительно на внутренний информационный рынок. Это попытка держать градус напряжения максимально высоким. Это и единственное, что остается, потому что в случае чего российское общество не должно быть слишком против того, что себе планирует Путин", - сказал Огрызко.



Он выразил свое впечатление по отношению к РФ.



"Нужно быть последним в плане неадекватности человеком, чтобы при этих обстоятельствах принять решение о вторжении. Это будет означать начало конца Российской империи, вернее, недоимперии, потому что, на имерию она давно не тянет. Такого внешнего давления, которое прописано, она элементарно не выдерживает". "А там еще неизвестно, что может начаться в самой России, если уйдут эшелоны с "двухсотыми подарками" в очень большом количестве", - считает экс-министр.



По его мнению, Украине нужно готовиться к самому худшему.



"Укреплять свой потенциал и делать это максимально быстро. Для этого есть все возможности, нужны только политическая воля и соответствующее финансирование. И тогда поверьте, каждый агрессор трижды подумает, перед тем как наступить", - подытожил Огрызко.





Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты с союзниками разработали 18 сценариев на случай российской агрессии против Украины