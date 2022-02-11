Новое вторжение РФ в Украину может произойти в любой момент, даже до окончания Олимпиады-2022, - Блинкен
На фоне увеличения численности российских войск у украинской границы госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что РФ может начать новое вторжение в Украину в любой момент, даже не дождавшись окончания Олимпийских игр в Пекине
Об этом Блинкен заявил на пресс-конференции в австралийском Мельбурне в пятницу, 11 февраля, сообщает Reuters.
"Как мы уже говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любое время, и, чтобы точнее выразиться, в том числе во время Олимпиады", - сказал госсекретарь США.
Отметим, что зимние Олимпийские игры продлятся в Пекине до 20 февраля.
Он добавил, что Вашингтон продолжает "закрывать" свое посольство в Киеве и повторил призыв Госдепартамента к американским гражданам немедленно покинуть Украину.
"Проще говоря, мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил на украинскую границу", - подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь подчеркнул, что возможное новое вторжение России в Украину угрожает порядку, основанному на международных правилах. Он добавил, что если такие действия останутся безнаказанными, они могут иметь последствия в Индо-Тихоокеанском регионе - очевидный намек на угрозу китайского вторжения на Тайвань.
"Если мы позволим безнаказанно нарушать эти принципы, даже на расстоянии полумира до нас, это будет иметь влияние и здесь. Другие наблюдают. Другие смотрят на всех нас, чтобы увидеть, как мы реагируем", - сказал Блинкен.
- Напомним, 10 февраля в Беларуси начались совместные с РФ военные учения "Союзная решимость - 2022" вблизи украинских границ, которые продлятся до 20 февраля.
- В пятницу, 11 февраля, президент США Джо Байден и Госдеп призвали американцев срочно уехать из Украины из-за угрозы военной агрессии со стороны РФ.
- СМИ сообщают, что Россия продолжает стягивать в оккупированный Крым и Беларусь дополнительные военные силы и сотни единиц техники.
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