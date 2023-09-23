Новое российское ИПСО в фейсбуке: обвиняют украинские власти в безразличии к судьбе пленных

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

SPRAVDI зафиксировали новую ИПСО (информационно-психологическую операцию) российского врага, распространяемую в фейсбуке.

"Кремлевские фейкоелы вернулись к чувствительной теме с обменом украинских военнопленных, разгоняют нарратив о "недостойном отношении к семьям пленных" со стороны украинской власти. Также российские лжецы нагнетают ситуацию заявлениями, что "у нас кто в плен попал – все равно что погиб". Традиционно пропагандисты хейтят действующую власть Украины, президента Зеленского, тщеславных чиновников и намекают на "заработки на крови" власть имущих. Для большего эффекта от чрезмерно экспрессивного текста и эмоционального давления на семьи пленников, кремлевцы бросают низкое "а может, даже лучше бы, чтобы погиб ! А то ходят тут их родственники, почтенных людей беспокоят! Требуют чего-то!", - рассказали в Центре.

Эксперты отмечают, что такие грязные ИПСО заточены исключительно на расшатывание морально-психологического состояния как гражданского населения, так и защитников Украины. Российская пропаганда целенаправленно работает по эмоциям украинцев и давит на уязвимые группы, чтобы склонить их на сторону российского агрессора и посеять ненависть к власти из-за якобы ее бездействия.

Согласно имеющимся данным, вражеская пропаганда активно распространяет фейк через традиционно пустую страницу под названием Ohurur online shop – она выдает себя за музыканта или группу.

"По данным Центра стратегических коммуникаций, фейковая страница создана 18 сентября, тогда же и запущена кампания. ЦСК обращается к своим читателям с призывом: если вы видите в своей ленте публикации с пустых страниц, имеющих явные признаки фейка, пропаганды, ИПСО – не ставьте им никаких ругательств и не пишите комментариев, ведь любая активность и взаимодействие с такими постами повышает их популярность. Необходимо только пожаловаться на публикацию", - говорится в сообщении.