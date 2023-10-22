Новое Просвещение vs Новая Инквизиция
Большая развилка мира – это развилка между Новым Просвещением и Новой Инквизицией
Это выбор между прошлым и будущим: признать несовершенство настоящего ради достижения лучшего будущего — утверждать ли испорченность настоящего ради возвращения к прошлым золотым временам?
Левый, правый, либерал, консерватор, фундаменталист, фашист, социалист, демократ, республиканец — эти слова уже ничего не означают, потому что их значениями в постмодерном мире постправды жонглируют, как вздумается. Не забудем, что фашистская партия в РФ называется "либерально-демократической", а российская пропаганда называет нацистами нас с вами. Так что здесь легко запутаться.
Однако невозможно запутаться между Новым Просвещением и Новой Инквизицией. Здесь разрыв очевиден и огромен.
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За Новую Инквизицию выступают: малообразованная беднота, люди с ксенофобским (антиглобалистским) воспитанием, ностальгирующее старшее поколение и часть среднего класса "золотого миллиарда", которой не удалось удержаться в процессах глобализации, униженные меньшинства, которым не удается поднять голову и дышать свободно, а иногда и крупные корпорации
За Новое Просвещение выступают: хорошо образованные люди, крепкий средний класс, активная образованная молодежь, верящие в себя женщины, люди, воспитанные с ценностями свободы.
Мне это упрощение нужно для ответа на вопрос "Что делать?".
Хотите в будущее? Тогда:
- Дайте женщинам право и хорошее образование.
- Дайте молодежи надежду.
- Дайте инноваторам и маленьким бизнесменам экономическую свободу.
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Все остальное они сделают сами.
(Эти три пункта справедливы для Польши, Украины, США, Израиля, сектора Газы, будущего независимого Татарстана и т.п.).
Поздравляю поляков, украинцев и всех европейцев.
Признаюсь, я пристрастен. В противостоянии между Новым Просвещением и Новой Инквизицией у меня есть четкий выбор, на какой стороне быть.
Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии
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