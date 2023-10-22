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OPINION

Новое Просвещение vs Новая Инквизиция

Валерий Пекар
22 октября, 2023 воскресенье
20:07
Мнение

Большая развилка мира – это развилка между Новым Просвещением и Новой Инквизицией

Это выбор между прошлым и будущим: признать несовершенство настоящего ради достижения лучшего будущего — утверждать ли испорченность настоящего ради возвращения к прошлым золотым временам?

Левый, правый, либерал, консерватор, фундаменталист, фашист, социалист, демократ, республиканец — эти слова уже ничего не означают, потому что их значениями в постмодерном мире постправды жонглируют, как вздумается. Не забудем, что фашистская партия в РФ называется "либерально-демократической", а российская пропаганда называет нацистами нас с вами. Так что здесь легко запутаться.

Однако невозможно запутаться между Новым Просвещением и Новой Инквизицией. Здесь разрыв очевиден и огромен.

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За Новую Инквизицию выступают: малообразованная беднота, люди с ксенофобским (антиглобалистским) воспитанием, ностальгирующее старшее поколение и часть среднего класса "золотого миллиарда", которой не удалось удержаться в процессах глобализации, униженные меньшинства, которым не удается поднять голову и дышать свободно, а иногда и крупные корпорации

За Новое Просвещение выступают: хорошо образованные люди, крепкий средний класс, активная образованная молодежь, верящие в себя женщины, люди, воспитанные с ценностями свободы.

Мне это упрощение нужно для ответа на вопрос "Что делать?".

Хотите в будущее? Тогда:

  • Дайте женщинам право и хорошее образование.
  • Дайте молодежи надежду.
  • Дайте инноваторам и маленьким бизнесменам экономическую свободу.

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Все остальное они сделают сами.

(Эти три пункта справедливы для Польши, Украины, США, Израиля, сектора Газы, будущего независимого Татарстана и т.п.).

Поздравляю поляков, украинцев и всех европейцев.

Признаюсь, я пристрастен. В противостоянии между Новым Просвещением и Новой Инквизицией у меня есть четкий выбор, на какой стороне быть.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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