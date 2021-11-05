Новое правительство Чехии будет готово поддержать европейские стремления Украины, - посол Чешской Республики

Об этом заявил Радек Матула, чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине во время панельной дискуссии II-го форума идей и решений “Re:Open Zakarpattia” .

Республика Чехия повторяет, что поддерживает суверенитет Украины и считает, что эти вопросы не могут быть предметом обсуждений. Мы стараемся углубить наше сотрудничество, поддерживаем европейский выбор Украины и поддерживаем ее усилия на пути реформ, – говорит Радек Матула. - Я думаю, что новое правительство Республики Чехии, которое сформируется на следующей неделе, будет готово подписать меморандум относительно европейских стремлений Украины. Я говорю о документе, подписанном с Балтийскими странами, а также Польшей и Словакией”.

По словам Радека Матулы, Чехия планирует и дальше усиливать двустороннее сотрудничество с Украиной, где работает представительства около 225 чешских компаний.

Когда мы говорим о сотрудничестве в Центральной Европе, то говорим о сотрудничестве в рамках Вышеградской четверки. Это подход, который сосредотачивается на европейских вопросах, и основной акцент на сотрудничестве и поддержке соседних с Европой регионов в сферах с общими интересами», - отметил посол. – Нас интересует сотрудничество с отдельными регионами, в первую очередь западными – Закарпатская и Львовская области. Сейчас мы стараемся наладить сотрудничество и с восточными регионами. Пример успеха, это как раз Закарпатье. Финансирование происходит через создание благотворительных фондов, куда каждый вносит одинаковые взносы для развития образования, культуры и т.д.

Посол также напомнил, что Чешская республика будет возглавлять Европейский совет во второй половине 2022 года. “Украина является не только важным партнером только для двустороннего сотрудничества, но и стратегическим партнером для ЕС. Поэтому необходимо четко понять, где мы можем усилить отношения между Украиной и ЕС на предстоящие годы”, – добавил Радек Матула.