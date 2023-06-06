Об этом сообщает агентство БТА со ссылкой на заявление Тагарева при вступлении в должность министра.

"У нас будет безопасность, когда последний оккупант покинет границу Украины, а агрессивные намерения Кремля будут заблокированы. Только так можно гарантировать наш регион и наше будущее", - отметил Тагарев.

Очерчивая приоритеты работы Минобороны Болгарии, новый министр отдельно упомянул о безопасности в Черноморском регионе и полномасштабной войне России против Украины.

"Мы должны сделать все необходимое как для укрепления нашей обороноспособности, так и для оказания помощи Украине, чтобы она могла продолжить контрнаступление, которое она, очевидно, начала, и освободить свои территории. Мы должны сделать это в рамках решений ЕС и Национального собрания", – подчеркнул он.

Отметим, парламент Болгарии во вторник одобрил правительство во главе с премьер-министром, академиком Николаем Денковым, который будет работать следующие девять месяцев по согласованию между двумя крупнейшими парламентскими блоками – ГЕРБ-СДС и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария". Предыдущее правительство, по неофициальным данным, предоставило через посредников Украине оружие на миллиарды долларов.