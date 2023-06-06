Новое правительство Болгарии готово оказывать военную помощь Украине, - министр обороны Тагарев
Новоназначенный министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что поддерживает военную помощь Украине на фоне ее контрнаступления против российских сил
Об этом сообщает агентство БТА со ссылкой на заявление Тагарева при вступлении в должность министра.
"У нас будет безопасность, когда последний оккупант покинет границу Украины, а агрессивные намерения Кремля будут заблокированы. Только так можно гарантировать наш регион и наше будущее", - отметил Тагарев.
Очерчивая приоритеты работы Минобороны Болгарии, новый министр отдельно упомянул о безопасности в Черноморском регионе и полномасштабной войне России против Украины.
"Мы должны сделать все необходимое как для укрепления нашей обороноспособности, так и для оказания помощи Украине, чтобы она могла продолжить контрнаступление, которое она, очевидно, начала, и освободить свои территории. Мы должны сделать это в рамках решений ЕС и Национального собрания", – подчеркнул он.
Отметим, парламент Болгарии во вторник одобрил правительство во главе с премьер-министром, академиком Николаем Денковым, который будет работать следующие девять месяцев по согласованию между двумя крупнейшими парламентскими блоками – ГЕРБ-СДС и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария". Предыдущее правительство, по неофициальным данным, предоставило через посредников Украине оружие на миллиарды долларов.
- Напомним, после выборов в начале апреля минобороны Болгарии определило агрессию РФ непосредственной угрозой глобальному миру.
- 6 апреля Болгария полностью закрыла порты для российских судов в рамках директивы ЕС об исполнении санкций.
- 11 апреля в минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Украине истребителей МиГ-29 при условии получения от западных партнеров более современных боевых самолетов.
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