Новое поколение "шахедов" будут собирать на заводе в Татарстане, - Wall Street Journal
Россия и Иран реализуют планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее 6 тысяч беспилотников
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Отмечается, что Москва и Тегеран планируют построить завод в России, который мог бы производить не менее 6 тыс. иранских беспилотников. Издание подчеркивает, что это последний признак углубления сотрудничества между двумя странами.
По словам официальных лиц, в рамках формирования военного альянса высокопоставленная иранская делегация прилетела в Россию в начале января, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и согласовать детали для запуска проекта.
Известно, что представители Москвы и Тегерана осмотрели пустую площадку в Елабуге, расположенном в Республике Татарстан. Там планируется строительство завода, который в ближайшие годы сможет производить тысячи беспилотников.
Чиновники заявили, что обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые вызовы для украинского ПВО.
- 3 февраля министерство финансов США ввело санкции против восьми высокопоставленных должностных лиц иранского производителя беспилотников в ответ на поставку Тегераном беспилотников России для войны против Украины.
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