Новое оружие в Теробороне: украинские дроны научились сбрасывать коктейли Молотова (ФОТО)
Агентство Reuters распространили снимки с дронами, несущие "коктейли Молотова".
Скорее всего новинку взяли на вооружение подразделения Территориальной обороны.
Правда, не до конца понятно, как именно будет зажигаться смесь в бутылке.
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