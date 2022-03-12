Новое оружие в Теробороне: украинские дроны научились сбрасывать коктейли Молотова (ФОТО)

Скорее всего новинку взяли на вооружение подразделения Территориальной обороны.

Правда, не до конца понятно, как именно будет зажигаться смесь в бутылке.



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