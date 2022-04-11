Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.



"Возобновление наступления захватчиков, - сказал он, - будет зависеть от результата боев на Донетчине и Луганщине".

Мотузяник добавил, что на территории Гомельской области Беларуси, а также Брянской и Курской областей РФ остаются отдельные подразделения врага. Скорее всего, их задачей является демонстрация присутствия для отвлечения украинских сил обороны.

"Очевидно, это такая тактическая игра РФ, чтобы держать подразделения украинской армии здесь и не допустить их переброски в более тяжелые операционные зоны, в частности на восток и юг Украины", - сказал спикер МО Украины.

Напомним, согласно сведениям Генштаба ВСУ, в ближайшие дни оккупанты попытаются возобновить наступление на Слобожанщине.



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