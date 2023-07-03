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Новое исследование показало, что собаки и люди имеют схожие черты в понимании языка тела

3 июля, 2023 понедельник
08:26
Наука

Было обнаружено, что мозг собак и людей обрабатывает позы тела удивительно похожими способами. Это открытие проливает свет на то, как собаки и люди воспринимают и понимают друг друга и окружающую среду

Исследование было опубликовано в журнале Communications Biology и открыло новые возможности для понимания роли височной доли мозга в социальной коммуникации и восприятии.

Недавние поведенческие исследования показали, что собаки, как и люди, хорошо распознают мимику и жесты, например сигналы рук. Однако отражается ли этот поведенческий опыт в мозгу собаки, до сих пор оставалось загадкой.

Ведущий автор Магдалена Бох и ее исследовательская группа в составе Клауса Ламма и Людвига Губера принялись за уникальное исследование. Их команда – одна из четырех в мире, проводящих исследования с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) на домашних собаках.

Для обеспечения комфорта животных они разработали специальные протоколы тренировок, постепенно знакомивших собак со средой МРТ. Важно, что собаки не получали седативные препараты во время процесса и могли свободно покинуть МРТ в любое время.

В исследовании приняли участие 40 человек и 15 домашних собак, впервые были получены доказательства того, что собаки, как и люди, имеют специализированный участок мозга в височной доле, отвечающий за визуальное восприятие поз тела. Кроме того, было обнаружено, что другие участки мозга собак также участвуют в восприятии лиц и тел.

Однако, в отличие от людей, активация этих участков у собак выходила за пределы визуальных зон мозга. Интересно, что когда собаки наблюдали за лицами и телами, отличия в активации также были отмечены в зонах, отвечающих за обработку запахов.

Магдалена Бох объясняет: "Мы, люди, часто сосредотачиваемся на лице во время общения. Наши результаты свидетельствуют о том, что лицо также является важным источником информации для собак. Однако позы тела и целостное восприятие играют более высокую роль".

Эти результаты свидетельствуют о том, что хотя собаки обращают внимание на мимику, они делают больший акцент на языке тела при расшифровке социальных сигналов.

  • 26 мая сообщалось , что компания Илона Маска получила разрешение на проведение клинических испытаний чипов Neuralink, внедряемых в головной мозг человека.
Общество
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