Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Новобранцев ВСУ в Британии учат преподаватели из Дании

Новобранцев ВСУ в Британии учат преподаватели из Дании

25 мартa, 2023 суббота
16:05
война с Россией

Под наставничеством военных вооруженных сил Королевства Дании новобранцы ВСУ проходят учебную операцию по базовой подготовке в Великобритании

Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.

"Новобранцы Вооруженных Сил Украины в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке в Великобритании отрабатывают способы передвижения личного состава в составе подразделения, действия в наступлении и обороне, ведение боевых действий в населенных пунктах", - отметил он.

В частности, Александр Павлюк отметил, что подготовка осуществляется под наставничеством военнослужащих ВС Королевства Дания.

  • Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак 18 февраля рассказал, что его страна уже начала обучать украинских пилотов.
Дания
военные силы Украины
помощь Украине
Великобритания
Читайте также:
збірна України, збірна Шотландії, Ліга націй
24 мартa, 2023 пятница
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 1-го тура
Ван И
24 мартa, 2023 пятница
Китай призвал Европу поддержать его мирный план по Украине
Сирія
25 мартa, 2023 суббота
Иранские дроны атаковали базу США в Сирии, есть жертвы – Пентагон нанес ответный удар
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.03
    Покупка 38.03
    Продажа 38.79
  • EUR
    Покупка 40.54
    Продажа 41.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
25 мартa
17:02
Эксклюзив
Запад не желает видеть Китай переговорщиком и миротворцем, - Фэйгин
17:00
Хотят зарплату на 500 евро больше: в понедельник в Германии состоится общенациональная забастовка
16:50
В Херсонской области на мине подорвался гражданский
16:39
"Не способствует экономии электроэнергии": Укрэнерго призвало не поддерживать "Час Земли"
16:24
Оман предложил Украине создание зернового хаба на побережье Индийского океана
16:21
На Киевщине до сих пор не идентифицированы 200 погибших в результате вооруженной агрессии РФ
16:03
OPINION
В этом году в Украине могут собрать меньше зерновых
16:00
Эксклюзив
РФ остановит войну, когда ЕС закупит 2 млн снарядов для Украины, - дипломат Брайза
15:58
Украина пока не может начать контрнаступление, - Зеленский в интервью The Yomiuri Shimbun
15:51
Обновлено
За сутки Россия убила 2 мирных жителей Донбасса и повредила по меньшей мере 18 гражданских объектов
15:43
Поездка Си Цзиньпина в Россию уменьшила вероятность ядерной войны, - Боррель
15:30
Минобороны призвало к тишине относительно вероятного контрнаступления ВСУ
15:27
Эксклюзив
Глава СБУ Иван Баканов
Экс-руководитель СБУ Баканов находится в Украине, расследование по его делу засекречено, - полковник СБУ Костенко
15:16
На юге США прошел торнадо, по меньшей мере 23 человека погибли
14:45
РФ обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне: есть пострадавшие
14:41
Фьюри выбрал нового соперника после провала переговоров с Усиком
14:38
Надо расширить санкции против "прокладок" РФ, благодаря которым она производит оружие, - Ермак
14:33
"Это новые вызовы". Игнат объяснил, чем опасны усовершенствованные российские авиабомбы
14:24
Массированные ракетные атаки РФ уходят в прошлое, - ОК "Юг"
14:07
OPINION
За кулисами визита Фумио Кишиды в Украину
14:05
Путин Эрдоган
Путин получил благодарность от Эрдогана во время разговора о войне в Украине
14:04
Эксклюзив
У власти сейчас в России предательская прокитайская партия во главе с Путиным, - Фейгин
13:44
WBA вынесла окончательный вердикт по бою Усика и Фьюри
13:23
В Пенсильвании произошел взрыв на шоколадной фабрике: два человека погибли, девять пропали без вести
13:20
Эксклюзив
Си не собирается давать Путину все, что он хочет, - дипломат Брайза
13:17
Медведев призвал россиян воровать нелицензионный контент, чтобы "нанести вред всяческим Netflix"
13:11
Роман Андрея Куркова "Серые пчелы" стал победителем американской Национальной премии кружка книжных критиков
12:28
Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, однако угроза атак остается высокой
12:02
В ЕС указали на сложность конфискации российских активов
12:01
Майк Тайсон назвал лучшего соперника для Усика после срыва боя с Фьюри
12:00
OPINION
Сергей Фурса
Почему активизировались ольгинские боты?
11:48
Порошенко рассказал, какие санкции стали особенно болезненными для Путина
11:20
Курс валют на 25 марта: сколько стоят евро и доллар в банках
11:10
В Японии российским и китайским ученым запретили участвовать в исследованиях космических технологий
10:42
В госдуме РФ придумали, как "спасти" Путина от преследования суда в Гааге
10:42
Российские военные продолжают вывозить из Мариупольского района украденное украинское зерно
10:23
ЧВК Вагнер
Пригожин подтвердил, что Путин помиловал 5 тыс. заключенных, воевавших против Украины
10:13
Эксклюзив
Бахмут и окрестности находятся под надежной обороной ВСУ, - заместитель командира Кудряшов
10:00
OPINION
Отношение социальных сетей к украинскому контенту очень напоминает сталинский взгляд
09:47
Зеленский заявил, что до сих пор не получил ответа на предложение встретиться с Си Цзиньпином
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV