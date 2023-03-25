Новобранцев ВСУ в Британии учат преподаватели из Дании
Под наставничеством военных вооруженных сил Королевства Дании новобранцы ВСУ проходят учебную операцию по базовой подготовке в Великобритании
Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.
"Новобранцы Вооруженных Сил Украины в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке в Великобритании отрабатывают способы передвижения личного состава в составе подразделения, действия в наступлении и обороне, ведение боевых действий в населенных пунктах", - отметил он.
В частности, Александр Павлюк отметил, что подготовка осуществляется под наставничеством военнослужащих ВС Королевства Дания.
- Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак 18 февраля рассказал, что его страна уже начала обучать украинских пилотов.
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