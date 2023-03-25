Новобранцев ВСУ в Британии учат преподаватели из Дании

Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.

"Новобранцы Вооруженных Сил Украины в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке в Великобритании отрабатывают способы передвижения личного состава в составе подразделения, действия в наступлении и обороне, ведение боевых действий в населенных пунктах", - отметил он.

В частности, Александр Павлюк отметил, что подготовка осуществляется под наставничеством военнослужащих ВС Королевства Дания.