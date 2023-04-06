Новинский за год большой войны обогатился на $100 млн, состояние Коломойского не изменилось, - Forbes
Олигарх Вадим Новинский за 2022 год обогатился на $100 млн, а в целом с 2019 года его состояние выросло на 400 млн долларов и сейчас оценивается в 1,4 млрд долларов
Такие данные обнародовало издание Forbes .
Ныне Новинский находится за пределами Украины.
Состояние олигарха Игоря Коломойского за прошлый год не изменилось и оценивается в $1 млрд. При этом, по данным Forbes, бизнесмен, который после Революции Достоинства потерял значительную часть богатства, начал активно наращивать состояние в период 2020-2021 годов. Тогда они выросли с 1 миллиарда до 1 миллиарда 800 миллионов долларов. В мировом рейтинге миллиардеров Коломойский занял 2540 место.
Его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов с состоянием в $1,1 млрд оказался на 2325 месте.
Самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов за год увеличил свое состояние на $1,5 млрд, сейчас оно составляет $5,7 млрд. Ахметов – на 445 месте в рейтинге.
В то же время, экс-президент Украины Петр Порошенко потерял статус миллиардера после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Стоит отметить, что самым богатым человеком мира по версии Forbes стал владелец Louis Vuitton Бернар Арно ($211 млрд), на втором месте оказался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (180 млрд долларов).
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