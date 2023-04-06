Такие данные обнародовало издание Forbes .

Ныне Новинский находится за пределами Украины.

Состояние олигарха Игоря Коломойского за прошлый год не изменилось и оценивается в $1 млрд. При этом, по данным Forbes, бизнесмен, который после Революции Достоинства потерял значительную часть богатства, начал активно наращивать состояние в период 2020-2021 годов. Тогда они выросли с 1 миллиарда до 1 миллиарда 800 миллионов долларов. В мировом рейтинге миллиардеров Коломойский занял 2540 место.

Его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов с состоянием в $1,1 млрд оказался на 2325 месте.

Самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов за год увеличил свое состояние на $1,5 млрд, сейчас оно составляет $5,7 млрд. Ахметов – на 445 месте в рейтинге.

В то же время, экс-президент Украины Петр Порошенко потерял статус миллиардера после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Стоит отметить, что самым богатым человеком мира по версии Forbes стал владелец Louis Vuitton Бернар Арно ($211 млрд), на втором месте оказался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (180 млрд долларов).