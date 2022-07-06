Новинский слагает мандат
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский написал заявление о сложении полномочий
Об этом сообщил сам Вадим Новинский в Facebook
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский решил сложить полномочия депутата. Как отметил сам, хочет сосредоточиться на решении гуманитарных вопросов, восстановлении разрушенных храмов и – впоследствии – на участии в послевоенном развитии Украины.
Вадим Новинский прошел в парламент IX созыва от 57 округа (Мариуполь) как представитель "Оппозиционного блока", который сегодня в судебном порядке запрещен.
- Нардеп Олег Дунда убежден, что пророссийских депутатов в Верховной Раде Украины нужно лишить мандата. По его словам, это можно сделать даже в военное время
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