Об этом сообщил сам Вадим Новинский в Facebook

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский решил сложить полномочия депутата. Как отметил сам, хочет сосредоточиться на решении гуманитарных вопросов, восстановлении разрушенных храмов и – впоследствии – на участии в послевоенном развитии Украины.

Вадим Новинский прошел в парламент IX созыва от 57 округа (Мариуполь) как представитель "Оппозиционного блока", который сегодня в судебном порядке запрещен.

Нардеп Олег Дунда убежден, что пророссийских депутатов в Верховной Раде Украины нужно лишить мандата. По его словам, это можно сделать даже в военное время

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