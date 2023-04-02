Новинский перебрался в Швейцарию, где проводит службу в церкви РПЦ, - СМИ

Об этом информирует Радио Свобода.

Новинский служил в "Храме Воскресения Христова" РПЦ в самом центре Цюриха. Его освящал глава РПЦ Кирилл (Гундяев) в 2002 году. Издание пишет, что вокруг церкви 2 апреля висели украинские флаги и портрет Зеленского.

Новинский поделился, что приехал в Швейцарию из Германии, но сейчас нигде не проживает. Возвращаться в Украину, чтобы поддержать наместника Киево-Печерской лавры, не планирует. По его словам, против него возбуждены уголовные дела. Также он отметил, что сейчас работает на мир в Украине.

В то же время Новинский заявил, что разворачивающиеся вокруг Лавры события "основаны на лжи и манипуляциях". Он также обвинил в причастности к ним СБУ.

"Проходят обыски в монастырях, подбрасываются доказательства, подтасовываются факты, на лжи основываются показания лжесвидетелей. И в отношении архиереев возбуждаются уголовные дела. Такого не было с 1937 года", - сказал бывший нардеп.

По его мнению, УПЦ (МП) потеряла возможность пользоваться Лаврой, поскольку не пошла на условия, которые выдвинуло украинское государство, желающее добровольной передачи лавр и монастырей.

"На самом деле церковь уже победила. Она не пробилась во власть, не пошла на условия, а условия выставлялись со стороны государства. Государство хотело, чтобы мы пошли на слияние с раскольнической структурой под названием ПЦУ и передали соответственно добровольно все лавры и монастыри", - заявил Новинский.