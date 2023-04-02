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Новинский перебрался в Швейцарию, где проводит службу в церкви РПЦ, - СМИ

2 апреля, 2023 воскресенье
20:33
Общество

В воскресенье, 2 апреля, бывший нардеп Вадим Новинский служил на воскресной службе в крупнейшей русской православной церкви в Цюрихе

Об этом информирует Радио Свобода.

Новинский служил в "Храме Воскресения Христова" РПЦ в самом центре Цюриха. Его освящал глава РПЦ Кирилл (Гундяев) в 2002 году. Издание пишет, что вокруг церкви 2 апреля висели украинские флаги и портрет Зеленского.

Новинский поделился, что приехал в Швейцарию из Германии, но сейчас нигде не проживает. Возвращаться в Украину, чтобы поддержать наместника Киево-Печерской лавры, не планирует. По его словам, против него возбуждены уголовные дела. Также он отметил, что сейчас работает на мир в Украине.

В то же время Новинский заявил, что разворачивающиеся вокруг Лавры события "основаны на лжи и манипуляциях". Он также обвинил в причастности к ним СБУ.

"Проходят обыски в монастырях, подбрасываются доказательства, подтасовываются факты, на лжи основываются показания лжесвидетелей. И в отношении архиереев возбуждаются уголовные дела. Такого не было с 1937 года", - сказал бывший нардеп.

По его мнению, УПЦ (МП) потеряла возможность пользоваться Лаврой, поскольку не пошла на условия, которые выдвинуло украинское государство, желающее добровольной передачи лавр и монастырей.

"На самом деле церковь уже победила. Она не пробилась во власть, не пошла на условия, а условия выставлялись со стороны государства. Государство хотело, чтобы мы пошли на слияние с раскольнической структурой под названием ПЦУ и передали соответственно добровольно все лавры и монастыри", - заявил Новинский.

  • В феврале 2015 года депутат от "Народного Фронта" Татьяна Чорновол сообщила, что экс-регионал Новинский до сих пор не сдал российский паспорт.
  • В июле 2018 года главный финансовый донор УПЦ МП и один из лидеров "Оппозиционного блока" Вадим Новинский попал в базу "Миротворец".
  • В мае 2021 года миллиардер и депутат от ОПЗЖ Вадим Новинский принял участие в Пасхальной службе в Киево-Печерские лавре в качестве диакона.
  • 6 июля 2022 года внефракционный народный депутат Вадим Новинский написал заявление о сложении полномочий.
  • Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Вадима Новинского. Верховная Рада приняла решение на заседании 8 июля.
Швейцария
война с Россией
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