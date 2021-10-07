Новинка на рынке: чем новый iPhone 13 отличается от прошлого поколения

В конце сентября вышла новая линейка iPhone 13 – но от этого iPhone 12 в тыкву не превратился. Смартфоны 2021 года стали мощнее и функциональнее, но и прошлое поколение остается одним из самых производительный мобильных девайсов на мировом рынке – конкуренты пока не смогли обойти их по характеристикам.

Ключевые изменения в новой линейке

Внешне изменения в линейке телефонов были незначительными, но вместе с тем достаточно заметные. Он стал меньше, потому что производитель немного укоротил его челку. Усовершенствования получил дисплей, его частота обновлений во флагманских моделях достигла рекордных 120 Гц – производитель обещал сделать это уже несколько лет, и наконец пользователи дождались невероятно реалистичной картинки.

Основное преимущество нового iPhone 13 – его невероятно мощный процессор А15 Bionic. Хоть он и создан по той же 5-нанометровой технологии, что и А14 в iPhone 12, но за счет инноваций продуктивность и быстродействие стали выше на 50%. Также был значительно улучшена система нейронного обучения Neural Engine, которая теперь способна обрабатывать 15,8 триллионов операций каждую секунду. Благодаря этому смартфон превосходно справляется с работой в режиме многозадачности и обработке огромных массивов информации в режиме реального времени.

Традиционно были увеличены возможности камерного модуля – диафрагмы объективов получили большую силу, а их сенсоры – больший размер. Но ключевые улучшения достигнуты за счет обновлений программного обеспечения. Были доработаны ночной и портретный режимы, появились новые опции – Cinematic для плавного перехода между объектами, набор фотографических шаблонов, макрофотография с расстояния в 2 сантиметра, профессиональный формат видео ProRes. А вот фронтальные камеры во всей линейке по сравнению с Айфон 12 практически не изменились.

Также увеличилась автономное время работы – аккумулятор работает до 95 часов в режиме разговоров во флагманских моделях Pro и Pro Max. Это пока рекордное время для "яблочных" смартфонов. Как и раньше, для зарядки производитель предлагает использовать беспроводную систему MagSafe.

Так что выбрать?

Что выбрать – решать вам. Вы можете немного сэкономить и взять старую модель, которая будет на несколько тысяч гривен дешевле. Или брать уже последний iPhone 13 Pro Max и использовать все возможности, которые лучший в мире телефон может предложить пользователю. В любом случае обращайтесь в официальный интернет-магазин Apple в Украине MyCloudStore – здесь вам предложат самые выгодные условия.