Новички помогли "Шахтеру" разгромить австрийский клуб в товарищеском матче

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В понедельник 24 января донецкий "Шахтер" провел спарринг в рамках тренировочного сбора в Турции. Соперником украинского клуба стал австрийский "Вольфсбергер".



В матче приняли участие и новички команды – Давид Нерес и Винисиус Тобиас. "Шахтер" победил австрийцев со счётом 4:1. Голами отличились: Георгий Судаков, Жуниор Мораес, оформивший дубль и Тете.



Товарищеский матч



24 января



"Шахтер" – "Вольфсбергер" 4:1



Голы: Судаков, 76, Мораес, 80, 89, Тете, 87 – Лочошвили, 37.



"Шахтер" : Трубин (Пятов, 46) – Додо (Тобиас, 46), Марлон (Бондарь, 46), Матвиенко (Витао, 46), Исмаили (Корниенко, 46) – Степаненко (Бондаренко, 46), Майкон ( Антонио, 46), Нерес (Тете, 46), Патрик (Судаков, 46), Мудрик (Фернандо, 46) – Педриньо (Мораес, 46).

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