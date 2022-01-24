Новички помогли "Шахтеру" разгромить австрийский клуб в товарищеском матче
Донецкий "Шахтер" разгромил австрийский "Вольфсбергер" в товарищеском матче на сборах в Турции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В понедельник 24 января донецкий "Шахтер" провел спарринг в рамках тренировочного сбора в Турции. Соперником украинского клуба стал австрийский "Вольфсбергер".
В матче приняли участие и новички команды – Давид Нерес и Винисиус Тобиас. "Шахтер" победил австрийцев со счётом 4:1. Голами отличились: Георгий Судаков, Жуниор Мораес, оформивший дубль и Тете.
Товарищеский матч
24 января
"Шахтер" – "Вольфсбергер" 4:1
Голы: Судаков, 76, Мораес, 80, 89, Тете, 87 – Лочошвили, 37.
"Шахтер" : Трубин (Пятов, 46) – Додо (Тобиас, 46), Марлон (Бондарь, 46), Матвиенко (Витао, 46), Исмаили (Корниенко, 46) – Степаненко (Бондаренко, 46), Майкон ( Антонио, 46), Нерес (Тете, 46), Патрик (Судаков, 46), Мудрик (Фернандо, 46) – Педриньо (Мораес, 46).
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