Новейший кинофестиваль в Саскатуне PUFF покажет украинское кино в галерее Remai Modern

Об этом сообщает Госкино Украины .

В Канаде состоится первый фестиваль украинского кино в рамках Prairie Ukrainian Film Festival.

"Шесть украинских фильмов исследуют многие аспекты прошлого и настоящего Украины и рассказывают сложные истории стойкости и хрупкости, храбрости и нежности, решительности и страданий, любви и дружбы", - комментируют организаторы .

Показы 15 июня:

Показы 16 июня:

16:00 " We Will Not Fade Away / Мы не угаснем " режиссер Алиса Коваленко.

Показы 17 июня:

Показы 18 июня:

Фото: Госкино Украины

Ленты будут транслироваться с английскими субтитрами.

Событие состоится в галерее Remai Modern (102 Spadina Crescent E, Саскатун, Канада). Вход свободный.

PUFF, который представляет Prairie Center for Study of Ukrainian Heritage в сотрудничестве с Украинским музеем Канады и Remai Modern, стремится почтить украинскую культуру и способствовать лучшему знанию ее народа и его вызовов.