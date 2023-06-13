Новейший кинофестиваль в Саскатуне PUFF покажет украинское кино в галерее Remai Modern
С 15 по 18 июня премьерный кинофестиваль в Саскатуне Prairie Ukrainian Film Festival (PUFF) представит шесть современных украинских фильмов в Remai Modern
Об этом сообщает Госкино Украины .
В Канаде состоится первый фестиваль украинского кино в рамках Prairie Ukrainian Film Festival.
"Шесть украинских фильмов исследуют многие аспекты прошлого и настоящего Украины и рассказывают сложные истории стойкости и хрупкости, храбрости и нежности, решительности и страданий, любви и дружбы", - комментируют организаторы .
Показы 15 июня:
- 16:00 " Мои мысли тихие / My Thoughts Are Silent " режиссер Антонио Лукич.
- 19:00 " Pamfir " режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.
Показы 16 июня:
- 16:00 " We Will Not Fade Away / Мы не угаснем " режиссер Алиса Коваленко.
Показы 17 июня:
- 10:15 " Stop-Zemlia / стоп-земля " режиссер Екатерина Горностай.
Показы 18 июня:
- 13:00 " Домой / EVGE " режиссер Нариман Алиев.
- 15:00 " Klondike / Клондайк " режиссер Марина Эр Горбач.
Фото: Госкино Украины
Ленты будут транслироваться с английскими субтитрами.
Событие состоится в галерее Remai Modern (102 Spadina Crescent E, Саскатун, Канада). Вход свободный.
PUFF, который представляет Prairie Center for Study of Ukrainian Heritage в сотрудничестве с Украинским музеем Канады и Remai Modern, стремится почтить украинскую культуру и способствовать лучшему знанию ее народа и его вызовов.
- 10-й Чилдрен Кинофест избрал фильмом-открытием фильм Антона Гойды "Джура-королевич". Также организаторы объявили финалистов конкурса.
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