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Аналитика

Новейшие российские истребители Су-35 продемонстрировали очень низкую живучесть в украинском небе. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
12 августа, 2022 пятница
21:41
Статьи Сергей Згурец

Новейшие истребители РФ Су-35 продемонстрировали очень низкую живучесть в украинском небе. Всего в России было произведено более 100 истребителей Су-35, 24 из которых уже уничтожены в Украине

Великобритания передала Украине еще 4 РСЗО М270

В Украину из Великобритании поступили новые пусковые ракетные системы М270. Эти системы можно назвать "старшим братом" РСЗО HIMARS. РСЗО М270 позволяет одновременно запускать 12 ракет. Вчера о поставках таких РСЗО заявил министр Великобритании Бен Уоллес , а сегодня эту информацию подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников . Теперь Украина имеет 25 РСЗО HIMARS и М270, которые одновременно могут уничтожить 204 цели на расстоянии 80 км. Однако если Украина получит ракеты ATACMS, то расстояние поражения врага увеличится до 300 км.


Реактивная система залпового огня М270 на гусеничном шасси

Российские истребители Су-35 продемонстрировали очень низкую живучесть в украинском небе

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что за неделю Противовоздушная оборона Украины уничтожила 27 воздушных целей. Он также отметил, что новейшие российские истребители Су-35 продемонстрировали очень низкую живучесть в украинском небе. С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли две эскадрильи истребителей Су-35. Всего в России было произведено более 100 таких самолетов, 24 из которых уже уничтожены в Украине. Всего на сегодняшний день Вооруженные силы Украины уничтожили 233 российских самолета . Такие потери в боевой авиации для России колоссальны. Чтобы справиться со значительными потерями в авиации, россияне пытаются вернуть устаревшие бомбардировщики Су-24 в свои армии. Су-24 были сняты с вооружения в РФ еще в 2005 году. Однако Су-24 ждет такая же участь, что и самолеты, которые 9 августа были уничтожены на военном аэродроме вблизи поселка Новофедоровка.


Российский истребитель Су-35 (фото Facebook Воздушных сил ВСУ)

РФ перебросила на военный аэродром "Бельбек" 4 истребителя Миг-31 из Краснодарского края

Различные источники сообщают, что на военном аэродроме вблизи Новофедоровки было уничтожено от 8 до 24 единиц военной авиационной техники . В основном это истребители Су-30 и разведчики Су-24МР. Космические снимки аэродрома подтверждают значительные потери россиян. Однако интрига, кем именно был нанесен удар, пока сохраняется. Россияне пока никак не комментируют данную ситуацию. Хотя сегодня стало известно, что рашисты сменили командующего черноморским флотом . Кстати, когда был потоплен крейсер "Москва", то в России не меняли командующего Черноморским флотом. Смена командующего подтверждает многочисленные потери россиян после удара у Новофедоровки. Однако похоже, что россияне все же готовятся к мести за удар по военному аэродрому "Саки". РФ перебросила на военный аэродром "Бельбек" 4 истребителя Миг-31 из Краснодарского края. Именно эти истребители являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Если Миг-31 как единственный носитель ракет "Кинжал" появился на аэродроме "Бельбек", то у Украины есть все возможности повторить результативную интригу с уничтожением 43-го авиаполка в "Саках".


Спутниковый снимок аэродрома "Саки" после ударов по аэродрому

Скандал вокруг утечки информации в высшем военном руководстве

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении от 11 августа призвал представителей власти и военных не озвучивать детали об оборонных планах Украины. Перед этим заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что военные не должны рассказывать о планах ВСУ, а журналисты спрашивать о них. Также она напомнила, что существует уголовная ответственность за информацию, разглашаемую военными, и что СБУ расследует такие утечки важной информации. Несколько СМИ опубликовали фамилии тех, в отношении кого СБУ, вероятно, проводит расследование. Одни упоминали о генерале Дмитрии Марченко, другие о генерале Сергее Кривоносе. Генерал Дмитрий Марченко заявил, что Украина планирует деоккупировать Херсон и должна завершить активную фазу войны до конца года, если у нас будет нужное количество вооружения. По словам Марченко, сейчас в Украину поступают незначительные партии западной военной помощи, что затрудняет проведение контрнаступательных действий. Генерал Сергей Кривонос достаточно резко высказался о потере Юга Украины в первые дни войны и о влиянии политической власти на военную. Собственно, ни генерал Марченко, ни генерал Кривонос не сказали ничего нового. Однако считается, что они сказали что-то лишнее. Это неожиданное внимание к интервью одного из генералов продуцирует поле неопределенности и еще раз ставит вопрос поиска форматов освещения войны и ее прогнозирования, чтобы не подвергнуться вниманию со стороны СБУ. Дальше будем следить за этой ситуацией. Однако если исходить из этой ситуации, мы можем пользоваться и брать информацию только из иностранных источников.

 



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военные силы Украины
война с Россией
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