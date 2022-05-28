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Новейшие ракетные системы, в частности HIMARS, в ближайшие недели будут в Украине, - The Wall Street Journal

28 мая, 2022 суббота
00:59
война с Россией

Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, уже на следующей неделе объявит, что направит в Украину ракетные системы дальнего радиуса действия М270 и М142.

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Среди вооружений, которые, как ожидается, США предоставят, есть реактивные системы залпового огня, или РСЗО, являющиеся мобильными артиллерийскими установками, способными вести огонь на десятки километров дальше, чем любая нынешняя система, используемая Украиной.

Ожидается, что США передадут Украине высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы, известные как HIMARS.

Мобильные артиллерийские пусковые установки позволят Украине нанести удар по российским батареям на Донбассе.

Обе системы придадут ВСУ больше мобильности, чем гаубицы M777, которые США также присылают Украине. Пока не ясно, сколько новых РСЗО предоставят США, но источник The Wall Street Journal заверил, что они могут прибыть в Украину в течение нескольких недель. Соединенные Штаты также заявили, что украинским войскам понадобится минимум неделю подготовки, чтобы их использовать.

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