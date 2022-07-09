Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Американская сторона еще не готова передавать боеприпасы дальностью до 300 км, но в перспективе это возможно. Ожидаем поставки тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм, которые имеют улучшенные характеристики. Активно-реактивный снаряд Excalibur дальностью до 40 км. 1,5 м, а также управляемые насадки на обычные боеприпасы, которые приводятся с помощью GPS и точно поражают цели на расстоянии до 28 км с отклонением 15 метров, а на расстоянии до 40 км - с отклонением 15-20 м. Эти боеприпасы впервые передаются украинской армии. Артиллерия сможет, на расстоянии 40 км, выполнять боевые задания с меньшим количеством боеприпасов", - отметил Згурец.

Также военный аналитик напомнил, что за последние сутки было уничтожено пять складов врага на оккупированных территориях.

"Уничтожены склады врага в Шахтерске, Снежном, Новой Каховке, Донецке. Эта тактика эффективно используется украинской армией. Помощь новыми высокоточными артиллерийскими боеприпасами поможет расширить фронт уничтожения вражеских объектов", - подчеркнул Згурец.

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