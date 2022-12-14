Новая Зеландия выделит $3 млн гуманитарной помощи украинцам

Об этом заявила 14 декабря министерша иностранных дел Наная Магута.

"Новая Зеландия предоставит дополнительные 3 миллиона через Международный комитет Красного Креста, чтобы поддержать украинцев… Это покроет медицинские товары и оборудование, силовые трансформаторы и генераторы, чтобы справиться с блекаутами, и самые необходимые зимой товары для уязвимых семей в Украине, такие как еда, вода и предметы гигиены", – заявила Магута.

Она добавила, что это обязательство дополняет 7,93 миллиона долларов, которые Новая Зеландия уже предоставила в поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

В своем заявлении глава МИД Новой Зеландии также призвала Россию "немедленно прекратить попытки использовать зиму как оружие против Украины".

По данным внешнеполитического ведомства страны, официальный Веллингтон ввел санкции против более 1 200 российских и белорусских граждан и компаний из-за войны против Украины.

Во вторник, 13 декабря, президент Владимир Зеленский призвал Новую Зеландию поддержать предложенную им формулу мира по разминированию и экологической безопасности.

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