Новая Зеландия вводит санкции против России. Впервые без решения Совета Безопасности ООН

Новая Зеландия готовит санкции против России и впервые введет их без решения Совбеза ООН. Об этом сообщает Reuters, – информирует Еспресо.TV.



Правительство Новой Зеландии в понедельник заявило о намерении подать законопроект, который позволит ввести санкции против России в ответ на ее вторжение в Украину. Когда он будет принят, Новая Зеландия впервые введет санкции против другой страны в индивидуальном порядке.



До сих пор Новая Зеландия могла применять санкции только тогда, когда их вводил Совет Безопасности ООН. Поскольку Россия имеет право вето, Совбез ООН не сможет принять соответствующее решение, поэтому Новой Зеландии понадобились законодательные изменения.

"Если бы у нас был более действенный Совбез, мы бы ообще не столкнулись с такой проблемой", - сказала премьер-министр Джасинда Ардерн.



По ее словам, закон позволит заморозить российские активы в Новой Зеландии, запретит российским гражданам и компаниям переводить деньги и активы под юрисдикцию Новой Зеландии, чтобы скрыть их. Закон также будет запрещать суперяхтам, судам и самолетам из России входить в территориальные воды или воздушное пространство Новой Зеландии.

Напомним, Россию исключили из Совета государств Балтийского моря .

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг приняла решение исключить российские чемпионаты из состава организации .

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России.

ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.

Также 26 февраля страны Европейского Союза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за полномасштабное вторжение в Украину.

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