Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Новой Зеландии.

Там напомнили, что Иран оказал помощь России в военных действиях в виде беспилотников, запускаемых против украинской инфраструктуры. В правительстве страны отметили, что поставка беспилотников угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины и опасна для гражданских лиц.

"Новая Зеландия осуждает всех физических и юридических лиц, поддерживающих незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину", - сказала глава МИД Новой Зеландии Наная Махута.

"Чтобы оказывать давление на российскую военную машину, мы налагаем санкции еще на восемь иранских физических и юридических лиц. Их подвергнут замораживанию активов, запрету на передвижение и ограничению коммерческой деятельности с кем-либо в Новой Зеландии", - сказала Махута.

Под санкции попали руководитель отдела поставок, исследований и промышленности министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана, командующий ВВС Ирана и компании, ответственные за производство беспилотников.