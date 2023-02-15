Новая Зеландия ввела санкции против Ирана за поставку дронов России
Правительство Новой Зеландии ввело санкции против Ирана за поставку России дронов-камикадзе, которыми она атакует гражданскую инфраструктуру Украины
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Новой Зеландии.
Там напомнили, что Иран оказал помощь России в военных действиях в виде беспилотников, запускаемых против украинской инфраструктуры. В правительстве страны отметили, что поставка беспилотников угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины и опасна для гражданских лиц.
"Новая Зеландия осуждает всех физических и юридических лиц, поддерживающих незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину", - сказала глава МИД Новой Зеландии Наная Махута.
"Чтобы оказывать давление на российскую военную машину, мы налагаем санкции еще на восемь иранских физических и юридических лиц. Их подвергнут замораживанию активов, запрету на передвижение и ограничению коммерческой деятельности с кем-либо в Новой Зеландии", - сказала Махута.
Под санкции попали руководитель отдела поставок, исследований и промышленности министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана, командующий ВВС Ирана и компании, ответственные за производство беспилотников.
- 14 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что против России должны быть введены санкции , делающие невозможным получение ею электроники, необходимой для изготовления ракет и дронов, которые она запускает по Украине.
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