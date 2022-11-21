Новая Зеландия ввела санкции против дочерей Путина и еще 20 россиян и беларусов
Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 22 российских и беларусских граждан и ряда российских предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора
Об этом говорится на сайте правительства Новой Зеландии.
"Новая Зеландия впервые выступила против власть предержащих и богачей России, введя санкции против политической и экономической элиты в марте этого года, после чего в мае и сентябре были введены дальнейшие санкции", - пояснила глава МИД Нанаи Махута.
Санкции сейчас направлены против 22 представителей элиты, оказывающих поддержку незаконному вторжению в Украину и вознагражденных за свою лояльность богатством и влиянием.
"Россия полагается на постоянную поддержку имеющих власть и влияние, поскольку она продолжает свое незаконное и неоправданное вторжение в Украину", - подчеркнула Махута.
Под санкции попали дочери Путина – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, жена и дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова (уже под санкциями), глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, а также жена и сын президента Беларуси Александра Лукашенко (уже под санкциями)
"Также под санкции попали четыре юридических лица, имеющих экономическое или стратегическое значение для России в нефтегазовой, сталелитейной и транспортной отраслях, а также в системах радиолокационного и электронного оборудования", - добавили в правительстве.
- Напомним, правительство Новой Зеландии после массированных ракетных обстрелов Украины 10 октября наложило санкции на российского олигарха-миллиардера Александра Абрамова и 50 российских олигархов.
- Кроме того, 31 октября министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении санкций против 14 россиян и 7 компаний, среди которых пропагандистские СМИ и члены ЧВК Вагнера
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