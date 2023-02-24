Новая Зеландия ввела санкции против 87 российских политиков и военных
24 февраля Новая Зеландия ввела самые большие санкции против России. Под ограничения попали 87 политиков и военных
Об этом информирует официальный сайт правительства.
Сегодня Новая Зеландия объявила об одном из самых больших раундов санкций против России. Ограничения получили 87 россиян , в том числе политики. Санкции распространяются и на родственников и партнёров фигурантов.
"Сюда также входят члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, пытавшиеся легитимизировать наступление на суверенитет Украины путем фиктивных референдумов в незаконно аннексированных областях Украины. Военнослужащие, к которым мы применили санкции, активно участвовали в конфликте", - заявила министр иностранных дел Наная Махута.
Махута подчеркнула, что это дополняет ответ страны, оказывающей Украине военную, гуманитарную и финансовую поддержку.
"Действия России продолжают иметь последствия для глобального мира, безопасности и экономической стабильности, влияющей на Новую Зеландию. Самооборона Украины – это также борьба за защиту основных принципов, которыми дорожат новозеландцы: территориальная целостность, свобода основных прав человека, основанная на международных правилах система, на которую мы полагаемся на наш мир и процветание", - сказала министерша.
9 марта 2022 г. парламент страны единогласно принял закон о санкциях против России. В целом ограничения применили более чем к тысяче физических лиц и более 350 организаций.
"Год после бессмысленного вторжения России наш призыв к президенту Путину остается неизменным. Мы продолжаем призывать Россию последовательно выполнять свои международные обязательства, прекратить военную агрессию России, вывести войска, а затем вернуться к содержательным дипломатическим переговорам", - подчеркнула Махута. Зеландия будет поддерживать Украину.
- 24 февраля стало известно, что правительство Австралии направит в Украину беспилотники и расширит санкции против России: в списке оказались 90 граждан РФ и 40 организаций, в том числе 5 вице-премьеров и патриарх Кирилл.
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