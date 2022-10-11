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Новая Зеландия ввела санкции против 51 российского олигарха, среди которых – Александр Абрамов

11 октября, 2022 вторник
08:27
Мир

Правительство Новой Зеландии после массированных ракетных обстрелов Украины 10 октября наложило санкции на российского олигарха-миллиардера Александра Абрамова

Об этом сообщает nzherald.co.nz .

Так, новый пакет санкций был введен против 51-го российского олигарха, среди которых - Абрамов. Также под санкции попали 24 пророссийских чиновника, поддержавших аннексию временно оккупированных территорий Украины.

Абрамов владеет домом стоимостью 50 млн долларов в заливе Хелена-Бэй в Нортланде. В марте флотилия мира, состоящая из яхт, шлюпок и байдарок, собралась, чтобы призвать его оказывать давление на Владимира Путина для прекращения войны.

В рамках санкций Абрамову и его ближайшим родственникам будет запрещено путешествовать в Новую Зеландию, а их самолетам и судам запрещено заходить в воздушное пространство и порты этой страны. Сам Абрамов сейчас не находится в Новой Зеландии и не был там как минимум с 2020 года.

Наложить санкции на российского олигарха Абрамова планировали еще в мае 2022-го, однако до сих пор оценивали его влияние на население и экономику Новой Зеландии.

"Я учла его связи с местной экономикой и влияние, которое применение полных санкций имело бы на малый бизнес и средства существования, связанные с его бизнес-интересами", - сказала министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

Отмечается, что при введении полного пакета санкций больше пострадали бы новозеландцы, чем Абрамов, вложивший в развитие страны лишь небольшую часть своего состояния.

"Целью наших санкций является давление на Россию, а не наказание невинных новозеландцев. Мы надеемся, что взвешенные действия, которые мы предпринимаем, будут побуждать господина Абрамова выразить обеспокоенность войной России против Украины", - отмечает Махута.

По ее словам, точно неизвестно, сколько новозеландцев пострадает от введения санкций против Абрамова, поскольку невозможно проследить все его деловые связи в этой стране. Однако число жителей страны, которые попадут под влияние санкции против российского олигарха, достигает сотен. Впрочем, Махута отмечает, что ни один человек, имеющий связи с Абрамовым, не посылает деньги РФ.

В санкционный список попала компания Evraz, соучредителем и исполнительным директором которой был Абрамов. Она производит 25% колес и железнодорожных линий в России.

Также рассматривается вопрос выдворения российского посла из Новой Зеландии.

Кроме того, были введены ограничения на экспорт и импорт определенных категорий товаров. Среди них – новозеландское вино и морепродукты, российская водка и икра, нефть, газ. Импорт между Россией и Новой Зеландией сократился с апреля, когда были наложены первые санкции, на 75%.

  • 8 октября Бельгия воздержалась во время голосования по новому пакету санкций ЕС против России, опасаясь последствий ограничений, бьющих по сталелитейному сектору.

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Россия
санкции против России
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