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Новая Зеландия ввела санкции против 17 компаний и 6 граждан РФ и Белоруссии

21 июля, 2023 пятница
11:54
Война с Россией

В пятницу, 21 июля, Новая Зеландия объявила о новом транше с 23 санкций по незаконному и неоправданному нападению России на Украину

Об этом информирует министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута .

Новые ограничения направлены против российского военно-промышленного комплекса, военизированных групп и лиц, причастных к незаконной транспортировке и депортации украинских детей в Россию. Они также охватывают еще несколько белорусских финансовых учреждений в ответ на нарастающую поддержку страны нашему врагу.

"Данные санкции направлены против 14 физических и юридических лиц российского военно-промышленного комплекса. Они разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии (такие как микроэлектроника и полупроводники), которые Россия использует для ведения агрессивной войны против Украины", - заявила Махута.

Сообщается, что трое россиян, на которые распространяются санкции, недавно были причастны к депортации детей в РФ.

"Новая Зеландия продолжает выступать в поддержку Украины и осуждает физических и юридических лиц, способствующих отвратительным действиям России. Новая Зеландия осуждает эти отвратительные, позорные и безнравственные поступки и призывает Россию немедленно прекратить непрерывное насильственное нападение на Украину, ее народ и детей."

В то же время, Беларусь своими действиями продолжает нарушать международное право, разрушать мир и безопасность.

"Шесть попавших под санкции белорусских организаций включают белорусские банки и демонстрируют постоянное осуждение Новой Зеландией действий Беларуси", - сказала Махута.

  • 24 февраля Новая Зеландия ввела самые большие санкции против России. Под ограничения попали 87 политиков и военных.
  • 3 мая в Новой Зеландии заявили , что увеличивают финансовую помощь для Украины, выделили 5 миллионов новозеландских долларов ($3,1 млн) и расширили санкции против России.
Мир
Россия
Белорусь
санкции против России
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