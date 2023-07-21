Новая Зеландия ввела санкции против 17 компаний и 6 граждан РФ и Белоруссии
В пятницу, 21 июля, Новая Зеландия объявила о новом транше с 23 санкций по незаконному и неоправданному нападению России на Украину
Об этом информирует министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута .
Новые ограничения направлены против российского военно-промышленного комплекса, военизированных групп и лиц, причастных к незаконной транспортировке и депортации украинских детей в Россию. Они также охватывают еще несколько белорусских финансовых учреждений в ответ на нарастающую поддержку страны нашему врагу.
"Данные санкции направлены против 14 физических и юридических лиц российского военно-промышленного комплекса. Они разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии (такие как микроэлектроника и полупроводники), которые Россия использует для ведения агрессивной войны против Украины", - заявила Махута.
Сообщается, что трое россиян, на которые распространяются санкции, недавно были причастны к депортации детей в РФ.
"Новая Зеландия продолжает выступать в поддержку Украины и осуждает физических и юридических лиц, способствующих отвратительным действиям России. Новая Зеландия осуждает эти отвратительные, позорные и безнравственные поступки и призывает Россию немедленно прекратить непрерывное насильственное нападение на Украину, ее народ и детей."
В то же время, Беларусь своими действиями продолжает нарушать международное право, разрушать мир и безопасность.
"Шесть попавших под санкции белорусских организаций включают белорусские банки и демонстрируют постоянное осуждение Новой Зеландией действий Беларуси", - сказала Махута.
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