Об этом сообщается на правительственном портале страны.

Отмечается, что в санкционную группу вошли военнослужащие, оборонные и военные организации и их руководители, а также российские "дезинформационные агентства". Под санкции попало информационное агентство "ИнфоРос" и крымское пропагандистское издание NewsFront.

"Сюда (в санкционную группу – прим.ред) входят руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены неонацистских военизированных группировок, связанных с ЧВК Вагнера", – говорится в сообщении.

Махута подчеркнула, что Новая Зеландия осуждает обстрелы Россией украинских энергоструктур и заявляет, что РФ вместе со своим оборонным сектором несет ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В сообщении говорится, что страна наложила санкции более чем на 1200 физических и юридических лиц, а также ввела беспрецедентные торговые меры, которые привели к резкому сокращению экспорта со страной-агрессорой.

Ранее правительство Новой Зеландии после массированных ракетных обстрелов Украины 10 октября наложило санкции на 51 российского олигарха, среди которых Александр Абрамов.

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