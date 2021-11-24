Новая Зеландия впервые за почти два года откроет границы для туристов

Об этом сообщает Reuters .



В правительстве страны в среду, 24 ноября, сообщили, что Новая Зеландия позволит полностью вакцинированным туристам въезжать в страну с 30 апреля 2022 г. Это смягчение ограничений на въезд, действовавших в государстве почти два года.



По прибытии вакцинированные иностранные туристы должны будут самоизолироваться в течение семи дней.



Вакцинированные граждане и резиденты страны, находящиеся в соседней Австралии, смогут вернуться в Новую Зеландию с 16 января, тогда как вакцинированные новозеландцы и находящиеся в других странах резиденты получат право на въезд с 13 февраля.



Вдобавок к географической изоляции, тихоокеанская страна ввела одни из самых строгих ководных ограничений, благодаря чему замедлила распространение COVID-19 и начала восстанавливать экономику быстрее, чем многие другие страны мира.



Но вспышка более заразного "Дельта"-варианта в начале 2021 заставила правительство изменить стратегию. Крупнейший город страны Окленд только постепенно открывается, поскольку уровень вакцинации растет.



"Поэтапный подход к возобновлению связи с миром – это самый безопасный подход, гарантирующий тщательный контроль над рисками", - заявил министр реагирования на COVID-19 Крис Хипкинс.



С начала пандемии в Новой Зеландии было зафиксировано чуть более 10 тыс. случаев коронавируса и 40 смертей – гораздо меньше по сравнению с большинством стран.



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