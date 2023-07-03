Об этом пишет BBC.

Это нововведение вступило в силу в субботу, 1 июля, и оно входит в состав широкой правительственной инициативы против использования одноразового пластика. Ожидается, что новый шаг позволит избежать использования 150 миллионов полиэтиленовых пакетов в год.

Рейчел Брукинг, заместитель министра окружающей среды, сообщила, что в соответствии с запретом на использование более толстых полиэтиленовых пакетов, который вступил в силу в 2019 году, было сохранено более миллиарда таких пакетов. Однако, по ее мнению, Новая Зеландия все еще производит слишком много пластиковых отходов.

Чтобы улучшить ситуацию с использованием пластиковых пакетов, Рэйчел Брукинг призвала граждан приносить свои сумки или приобретать многоразовые пакеты в супермаркетах.