Новая Зеландия стала первой страной в мире, запретившей использовать любые пластиковые пакеты в супермаркетах
Новая Зеландия стала первой в мире страной, запретившей в супермаркетах любые тонкие пластиковые пакеты, обычно используемые для хранения фруктов и овощей
Об этом пишет BBC.
Это нововведение вступило в силу в субботу, 1 июля, и оно входит в состав широкой правительственной инициативы против использования одноразового пластика. Ожидается, что новый шаг позволит избежать использования 150 миллионов полиэтиленовых пакетов в год.
Рейчел Брукинг, заместитель министра окружающей среды, сообщила, что в соответствии с запретом на использование более толстых полиэтиленовых пакетов, который вступил в силу в 2019 году, было сохранено более миллиарда таких пакетов. Однако, по ее мнению, Новая Зеландия все еще производит слишком много пластиковых отходов.
Чтобы улучшить ситуацию с использованием пластиковых пакетов, Рэйчел Брукинг призвала граждан приносить свои сумки или приобретать многоразовые пакеты в супермаркетах.
- Напомним, что в 2021 г. в украинских супермаркетах запретили бесплатные пластиковые пакеты.
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